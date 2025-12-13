3.70 BYN
Рэспубліканская дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў" стартавала ў Мінску
15 снежня ў Мінску стартавала рэспубліканская дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў". Прыняць удзел у рэспубліканскай дабрачыннай акцыі можа кожны: спецыяльныя ялінкі з жаданнямі на паштоўках знаходзяцца ў гандлёвых цэнтрах і магазінах сталіцы.
Можна перадаць пэўны падарунак альбо пералічыць сродкі на дабрачынны рахунак.
"Ёлка жаданняў"
Шчодры марафон дабра і чараўніцтва - для самых юных жыхароў сталіцы. Рэспубліканская дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў" стартавала ў Мінску. Віншаванні і падарункі атрымаюць дзеці, якія апынуліся ў няпростай жыццёвай сітуацыі. Свае жаданні яны напісалі на паштоўках, якімі ўпрыгожылі ёлкі на галоўных лакацыях Мінска.
Першыя падарункі ўжо знайшлі сваіх адрасатаў. Пабываць у ролі чараўніка і зрабіць падарунак для дзяцей можа кожны. "Ёлкі жаданняў" будуць упрыгожаныя да сярэдзіны студзеня.