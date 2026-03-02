Рэспубліканскі форум "Жанчына і будучыня вёскі" - якія ініцыятывы прапанавалі беларускі

3 сакавіка ў Доме ўрада адбыўся маштабны рэспубліканскі форум "Жанчына і будучыня вёскі". У Авальнай зале сабраліся тыя, хто імкнецца зрабіць жыццё на сяле больш цікавым і камфортным.

Мерапрыемства прымеркавана да Года беларускай жанчыны. У Мінск прыехалі працаўніцы з усіх рэгіёнаў краіны. Яны падзяліліся сваім бачаннем развіцця сяла на найбліжэйшыя 5 гадоў. Лепшых напярэдадні 8 Сакавіка ўзнагародзілі за старанную працу.

У Авальнай зале Дома ўрада свабодных месцаў не было. Але ў дэпутацкіх крэслах не народныя выбраннікі, тут гаспадарылі дамы, прычым тыя, хто сапраўды ў курсе, чым жыве беларуская глыбінка. У Мінск з'ехаліся прадстаўніцы ўсіх раёнаў краіны - іх 118.

У зале прысутнічалі настаўнікі, якія вучаць дзяцей любіць родны край, урачы, гатовыя прыйсці на дапамогу ў любую хвіліну, і тыя, хто ведае цану хлебу, - "гаспадыні палёў". Іх усіх аб'ядноўвае адно - жаданне зрабіць свой край лепей лепш. Нездарма ж у народзе гавораць, што вёска корміць горад.

З трыбуны гучалі не даклады і сухія лічбы, а голас сэрца краіны - сельскіх тэрыторый. Гэта і хвалюючыя пытанні, і гісторыі поспеху. Кожная з удзельніц павязе дамоў не толькі фота на памяць і яркія эмоцыі, але і дакладнае разуменне: іх праца, іх голас чутны і важны.

Сёння беларускам падуладныя ўсе прафесійныя вяршыні, сказаў страшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Ігар Сергеенка. За жанчынамі больш чым палова занятага насельніцтва. Суайчынніцы ўпэўнена дэманструюць і лідарскі патэнцыял. Толькі ў Палаце прадстаўнікоў доля прадстаўніц прыгожага полу перавышае 35 %, што вышэй за сярэднесусветны паказчык. У цэлым удзельная вага жанчын-кіраўнікоў у Беларусі стабільна ўтрымліваецца на адзнацы 50 %.

У фае Авальнай залы падрыхтавалі выставу "Пяшчота зямлі беларускай у жаночых далонях". Назва поўнасцю апраўдала змест: экспазіцыя - наглядны прыклад таго, што жаночыя далоні здольныя ўтрымаць не толькі хатнюю гаспадарку, але і цэлыя галіны. Тут і партрэты беларусак, і іх асабістыя дасягненні, і плён іх працы. Усё гэты чарговы доказ таго, што беларуская вёска - гэта не пра мінулае, а пра будучыню, стыль і інавацыі.