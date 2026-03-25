Рэспубліканскі праект "Мінск - моладзевая сталіца" стартуе 26 сакавіка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У 2026 годзе Мінск стаў моладзевай сталіцай Беларусі. 26 сакавіка афіцыйная цырымонія дасць старт рэспубліканскаму марафону.
Напярэдадні прайшла прэзентацыя галоўных сімвалаў. Талісманам моладзевай сталіцы 2026 стаў вожык "Мінчонак". Візуальны стыль і колеравую гаму распрацавалі маладыя жыхары Мінска.
Моладзевая сталіца - гэта не проста ганаровы статус, а год магчымасцей для рэалізацыі ініцыятыў і праектаў.
У дні адкрыцця праект "Минск - моладзевая сталіца" збярэ больш за 300 удзельнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. У афішы майстар-класы, дыялогавыя пляцоўкі, прэзентацыі праектаў і экскурсіі. Мерапрыемствы стартуюць у Доме моладзі.