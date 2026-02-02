Рэспубліканскі працоўны праект "Зімовы маршрут" адчыняе 5-ты сезон

У навігатары праекта - 18 раёнаў краіны з агульным маршрутам 4 з паловай тысячы кіламетраў. Так, у Мінскай вобласці працуе атрад з сімвалічнай для лютаўскага надвор'я назвай "Сэрца Поўначы". У тыднёвай праграме - сустрэчы са школьнікамі, добраўпарадкаванне мемарыяльных комплексаў, канцэрты і патрыятычныя акцыі.