Рэспубліканскі працоўны праект "Зімовы маршрут" адчыняе 5-ты сезон

Патрыятычнае выхаванне моладзі, захаванне гістарычнай памяці і ўмацаванне грамадзянскай адказнасці. Рэспубліканскі працоўны праект "Зімовы маршрут" адчыняе 5-ты сезон. Гэта ініцыятыва Саюза моладзі, якая аб'яднала сёлета 10 атрадаў.

У навігатары праекта - 18 раёнаў краіны з агульным маршрутам 4 з паловай тысячы кіламетраў. Так, у Мінскай вобласці працуе атрад з сімвалічнай для лютаўскага надвор'я назвай "Сэрца Поўначы". У тыднёвай праграме - сустрэчы са школьнікамі, добраўпарадкаванне мемарыяльных комплексаў, канцэрты і патрыятычныя акцыі. 

