Рэйс, які чакалі: адноўлены палёты з Мінска ў падмаскоўны аэрапорт Жукоўскі
"Белавія" праз 6 гадоў аднавіла палёты ў падмаскоўны аэрапорт Жукоўскі. 30 кастрычніка адбыўся першы рэйс Мінск - Масква і назад. Маршрут запатрабаваны. Амаль усе білеты былі прададзены. Не абышлося і без падарункаў.
Расійская сталіца ў топе па частаце палётаў з Беларусі. Шарамецьева, Дамадзедава, Унукава і вось зараз Жукоўскі. За дзень у Маскву самалёты нашай авіякампаніі лятаюць 8 разоў. За тыдзень - 56.
У Жукоўскі будзе лятаць самалёт Embraer на 107 пасажырскіх месцаў. Першы рэйс быў загружаны амаль на 100 працэнтаў.
Той, хто прыехаў на рэгістрацыю за дзве гадзіны да вылету, паляцеў з падарункамі.
Жукоўскі зручны для тых, хто жыве ў Падмаскоўі альбо далей накіроўваецца ў Разанскую ці Уладзімірскую вобласці.
Час палёту - 1 гадзіна 20 хвілін. Пасажырам прапанавалі пайграць і ў квіз. Пытанні былі пра авіякампанію і аэрапорт Жукоўскі. Пераможцу дасталіся дзве каробкі зефіру.
Дарэчы, беларуская авіякампанія была першай, чые самалёты прызямліліся ў Жукоўскім у 2016 годзе. Палёты прыпыніла пандэмія каранавірусу ў 2020-м. І вось зноў нас сустракаюць на ўзлётнай паласе.
Жукоўскі - аэрапорт кампактны. Ад галоўнага ўваходу да выхаду на пасадку не больш за 300 крокаў. Значыць трэба мінімум часу, каб здаць багаж і зарэгістравацца на рэйс.
Амаль поўная загрузка і на вылет да Мінска. Зараз у пасажыраў больш магчымасцей даляцець да патрэбнага часу.
"Белавія" не выключае, што да новага маршруту могуць далучыцца рэгіёны, і такім чынам з’явіцца магчымасць лятаць у Жукоўскі не толькі са сталіцы.