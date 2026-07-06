Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

РІКВ 6 ліпеня запускае для абітурыентаў сэрвіс "Электронная чарга"

РІКВ сёння запускае сэрвіс "Электронная чарга", што дапаможа сэканоміць час пры падачы дакументаў у прыёмную камісію ВНУ.

Абітурыент, не выходзячы з дому, можа забраніраваць зручную дату і час падачы дакументаў. Для гэтага неабходна зайсці ў асабісты кабінет на сайце інстытута, затым выбраць ВНУ, факультэт і спецыяльнасць, а таксама зручны час. Пасля на кантактны нумар прыйдзе SMS-пацверджанне.

Важна, што забраніраваны час можна таксама і адмяніць, калі планы змяніліся.

Разделы:

ГрамадстваАдукацыя
x

Чытайце таксама