РІКВ 6 ліпеня запускае для абітурыентаў сэрвіс "Электронная чарга"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
РІКВ сёння запускае сэрвіс "Электронная чарга", што дапаможа сэканоміць час пры падачы дакументаў у прыёмную камісію ВНУ.
Абітурыент, не выходзячы з дому, можа забраніраваць зручную дату і час падачы дакументаў. Для гэтага неабходна зайсці ў асабісты кабінет на сайце інстытута, затым выбраць ВНУ, факультэт і спецыяльнасць, а таксама зручны час. Пасля на кантактны нумар прыйдзе SMS-пацверджанне.
Важна, што забраніраваны час можна таксама і адмяніць, калі планы змяніліся.