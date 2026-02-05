3.74 BYN
Робат-хірург пад кантролем беларускіх і кітайскіх урачоў правёў аперацыю ў Мінску
Беларусь адкрывае прынцыпова новыя перспектывы ў лячэнні анкалагічных захворванняў. 6 лютага 2026 года адзін з самых сучасных у свеце робатаў правёў першую аперацыю ў Мінскім навукова-практычным цэнтры хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі. Кантралявалі работу ўнікальнай сістэмы беларускія і кітайскія ўрачы.
Інавацыі ў медыцыне
Высокая дакладнасць і эфектыўнасць, мінімальная траўматызацыя тканак, зніжэнне рызыкі крывацёкаў і інфекцый, а таксама паскораная рэабілітацыя - рабатызаваная сістэма адкрывае прынцыпова новыя перспектывы ў лячэнні анкалагічных захворванняў.
Абсталяванне закуплена за кошт сродкаў медустановы. Беларускія спецыялісты прайшлі стажыроўку ў вядучых клініках Паднябеснай, дзе асвоілі работу з перадавымі тэхналогіямі рабатызаванай хірургіі.
"Ва ўсім свеце мы ўсталявалі больш чым 200 такіх рабатызаваных сістэм. Толькі ў Кітаі ўведзена ў строй каля 60. Такія робаты-хірургі актыўна выкарыстоўваюцца ў Расіі, Турцыі, Грузіі, Германіі, Італіі, Іспаніі і ў Эміратах. Для кантролю за работай такой сістэмы патрэбныя толькі два чалавекі", - расказаў гендырэктар кампаніі Shanghai microport medbot (GROUP) Хэ Чаа.
На базе Мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі плануюць пачаць навучанне спецыялістаў па рабатычнай хірургіі, а з цягам часу распаўсюдзіць унікальныя сістэмы і ў іншых медустановах краіны.