Робат-хірург пад кантролем беларускіх і кітайскіх урачоў правёў аперацыю ў Мінску

Беларусь адкрывае прынцыпова новыя перспектывы ў лячэнні анкалагічных захворванняў. 6 лютага 2026 года адзін з самых сучасных у свеце робатаў правёў першую аперацыю ў Мінскім навукова-практычным цэнтры хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі. Кантралявалі работу ўнікальнай сістэмы беларускія і кітайскія ўрачы.

"Ва ўсім свеце мы ўсталявалі больш чым 200 такіх рабатызаваных сістэм. Толькі ў Кітаі ўведзена ў строй каля 60. Такія робаты-хірургі актыўна выкарыстоўваюцца ў Расіі, Турцыі, Грузіі, Германіі, Італіі, Іспаніі і ў Эміратах. Для кантролю за работай такой сістэмы патрэбныя толькі два чалавекі", - расказаў гендырэктар кампаніі Shanghai microport medbot (GROUP) Хэ Чаа.