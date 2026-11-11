Рынак жылля ў Беларусі: цэны растуць, попыт застаецца высокім
Беларусы ў сацсетках актыўна абмяркоўваюць сітуацыю з рынкам нерухомасці. Многіх цікавіць пытанне: ці варта чакаць спаду кошту жылля? Пакуль паказчыкі гавораць аб зваротным.
У структуры першаснага і другаснага рынкаў традыцыйна пераважаюць аднапакаёвыя кватэры. Нечакана для многіх здзівілі паказчыкі продажаў кастрычніка-2026 менавіта ў рэгіёнах: яны перавысілі паказчыкі сталіцы.
Сітуацыя на рынку нерухомасці ўжо нікога не здзіўляе. Кошт квадратнага метра рос, расце і будзе расці, тым больш што колькасць здзелак за год практычна застаецца нязменнай. За 2026 год яна не павялічылася і не зменшылася, гэта значыць засталася ранейшай. Узнікае пытанне: чаму беларускія кватэры застаюцца надзейным аб'ектам для інвестыцый? Ці забяспечаць яны нябедную старасць? І як будзем спраўляцца з інфляцыяй? Гл. відэа.