Рытмы фестывалю: раскажам пра першыя ноты "Славянскага базару ў Віцебску"

Вуліцы Віцебска ператвараюцца ў вялікі аркестр. У юбілейны 35-ы раз рытм задае "Славянскі базар". Міжнародны форум, які адзіны ў свеце з моманту ўтварэння ні разу не браў антракт. У яго дырэкцыі ўжо выдадзена больш за 3 тыс. акрэдытацый. Усяго чакаюць 7 тыс. гасцей. Яны ўжо гавораць з Віцебскам сваім мастацтвам.

У Віцебск прыйшоў Шагал. Маэстра і яго муза Бэла паказаліся "Над горадам" бліжэй да заходу. Пра час прыбыцця запаветнага шэдэўра ведалі адзінкавыя папарацы. Усё ў традыцыях першага "кірмашовага" эшалона і яго галоўных няўлоўных зорак. Зараз і набытак Траццякоўскай галерэі схаваецца ў цені кулуараў Мастацкага музея (гл. відэа).