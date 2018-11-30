З 1 снежня аўтамабілі павінны быць абсталяваныя зімовымі шынамі

Самы час падбаць і аб асабістым транспартным сродку. Трэба "пераабуцца". З заўтрашняга дня зімовыя шыны абавязковыя. Бо халоднае надвор'е нясе магчымыя непрыемнасці для аўтааматараў. І да іх трэба быць гатовымі. Калі з ранішняй ачысткай машыны ад ападкаў большасць справіліся, то на слізкай дарозе могуць з'явіцца праблемы. Чым небяспечная зімовая дарога, раскажа Аляксандр Камовіч.

Cнег, начныя замаразкі і некаторыя нязручнасці для аўтааматараў прынеслі ў Беларусь прыход зімы і апошнія дні восені. І калі ападкі асаблівых праблем у кіроўцаў не выклікалі, то абледзянелая дарога ўнесла свае карэктывы ў сітуацыю. Цяперашні маніторынг ДАІ - гэта, можна сказаць, напамін непамятлівым кіроўцам аб мерах бяспекі.

Вартавыя дарог чарговы раз нагадваюць, што з 1 снежня па 1 сакавіка аўтамабілі павінны быць абсталяваныя зімовымі шынамі. Гэта мае дачыненне да легкавога і грузапасажырскага транспарту, а таксама аўтобусаў масай да 5 тон. Ёсць да такой гумы і свае патрабаванні - покрыўкі павінны стаяць на ўсіх колах і быць прамаркіраваныя спецыяльнымі знакамі. А вышыня пратэктара павінна быць не менш як 4 мм.

Ці трэба гаварыць, што такія меры - гэта не дзівацтва ДАІ, а ўсяго толькі практыка жыцця. І для параўнання: з наступленнем халадоў толькі за тыдзень зафіксавана больш як 2 тысячы дробных аварый. Гэта на чвэрць больш чым на тыдзень раней. Апошні выпадак, які навочна паказаў, што зімовыя шыны гэта проста неабходнасць, здарыўся ў Бабруйскім раёне.

На трасе Бабруйск - Мазыр BMW X5 выехаў на сустрэчную паласу і сўтыкнуўся з Citroеn. У выніку ДТЗ 28-гадовая пасажырка французскай машыны памерла на месцы аварыі, а кіроўца і 15-гадовы пасажыр атрымалі множныя траўмы. Уладальнік BMW і яго 20-гадовая спадарожніца дастаўленыя ў бальніцу. У дарожнай інспекцыі звярнулі ўвагу: на BMW былі ўсталяваныя летнія шыны.

Спецыялісты адзначаюць, што ўзімку летняя гума губляе свае якасці, адпаведна, счапленне з дарогай становіцца слабым. Для навочнасці правядзем эксперымент.

Для чысціні эксперыменту нам далі два абсалютна аднолькавыя аўтамабілі з адной толькі розніцай: на адной зімовыя, на другой летнія покрыўкі. Хуткасць была аднолькавая - 50 км/ч. Зрэшты, тармазны шлях зімовая гума паказала 11 метраў, а летняя 17. І гэта на сухім асфальце.

Як паказвае практыка, беларускія аўтамабілісты ўжо падбалі аб змене гумы, гэта канстатуюць у Дзяржаўтаінспекцыі. Сёння кіроўцаў толькі папярэджваюць, а ўжо з заўтрашняга дня за такую непамятлівасць будуць караць. Першы раз і з улікам прызнання віны прыйдзецца заплаціць ледзь больш як 12 рублёў. Ужо паўторны раз - больш як 120. Ці варта гаварыць, што наступствы неабдуманых дзеянняў могуць каштаваць значна даражэй.