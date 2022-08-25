3.68 BYN
З 1 верасня ДАІ ўзмоцніць кантроль на дарогах, арганізуе рэйды, нагадае аб правілах перавозкі дзяцей
Нагадаць самым маленькім пра небяспеку на дарозе. Акцыя "Увага: дзеці!" стартавала сёння, 25 жніўня. Праз тыдзень пачнецца новы навучальны год, дзеці вяртаюцца ў горад пасля канікул, а значыць вадзіцелі павінны стаць больш прыкметнымі на дарозе. На працягу двух тыдняў неабходна рухацца з блізкім святлом фар, каб маленькія пешаходы зважалі на паток машын. Па традыцыі ў першы дзень комплекснага мерапрыемства супрацоўнікі ДПС раздалі вадзіцелям, у якіх няма парушэнняў, і іх дзецям сувеніры.
З 1 верасня інспектары ўзмоцняць кантроль на дарогах, арганізуюць рэйды, нагадаюць аб правілах перавозкі дзяцей. А заўтра інспектары па ўсёй краіне правядуць адзіны дзень бяспекі.