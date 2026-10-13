Саўмін зацвердзіў пералік горадабудаўнічых праектаў на 2027 год

Савет Міністраў зацвердзіў пералік горадабудаўнічых праектаў, распрацоўку якіх плануецца заказаць у 2027 годзе. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, паведамляе БЕЛТА.

Пералік сфарміраваны на падставе прапаноў аблвыканкамаў. У яго ўключана распрацоўка 13 горадабудаўнічых праектаў.

У іх ліку схемы комплекснай тэрытарыяльнай арганізацыі ўсіх абласцей рэспублікі і іх асобных раёнаў, генеральныя планы гарадоў Гродна, Жодзіна, Бабруйска і зоны адпачынку рэспубліканскага значэння "Вілейка".