Сабраць дзіця да навучальнага года можна на рэгіянальных кірмашах новага фармату

План на выхадныя: адпачыць усёй сям'ёй і сабраць дзіця да навучальнага года. Зараз гэта магчыма на рэгіянальных кірмашах новага фармату.

У гэтым сезоне школьны open air маркет - гэта не толькі гандлёвыя рады з канцылярскімі таварамі, вобразамі ў дзелавым стылі, спартыўным адзеннем і аксесуарамі. Зараз тут ёсць і інтэрактывы для дзяцей, фэшн-паказы новых калекцый, фотазоны, стрыт-фуд і канцэртная праграма.

Першым эстафету школьнага шопінгу прымае Салігорск 15 жніўня. Роўна праз тыдзень рэгіянальныя кірмашы пройдуць адразу ў чатырох буйных гарадах: Барысаве, Жодзіне, Слуцку і Маладзечне.

"У Маладзечне на Цэнтральнай плошчы адбудзецца рэгіянальны кірмаш, якая пройдзе 22 жніўня. Таксама мы вырашылі сёлета парадаваць гасцей і жыхароў горада і арганізаваць яшчэ дадатковы дзень, г. зн. 21-22 жніўня чакаем усіх на плошчы. Прыедуць беларускія вытворцы, таксама будзе арганізаваны паказ калекцыі, каб людзі бачылі, як гэта выглядае на мадэлях. Таксама прыедуць атракцыёны, аб'екты грамадскага харчавання", - расказала начальнік аддзела гандлю і паслуг Маладзечанскага райвыканкама Вольга Любомірская.

Для камфорту пакупнікоў будуць розныя фарматы, у тым ліку стацыянарныя гандлёвыя пункты са школьнымі прыладамі, дзіцячым адзеннем і абуткам. Правядзенне раённых кірмашоў у раскладзе Мінскай вобласці запланавана да 5 верасня.