Сакрэт шчасця - у падтрымцы: у Віцебску выбралі лепшую сям'ю вобласці
Беларусь выбірае сям'ю года. Абласны этап 18 верасня прайшоў у Віцебску. За перамогу змагаліся 5 каманд. Удзельнікі ўражвалі творчымі нумарамі, расказвалі пра сямейныя хобі і сумесныя сацыяльныя праекты, прысвечаныя Году беларускай жанчыны. Перамагла сям'я Мяжуевых з Гарадка. Павел і Алеся выхоўваюць чатырох дочак, абапіраючыся на фамільныя традыцыі і каштоўнасці.
Павел і Алеся Мяжуевы, шматдзетныя бацькі:
"Выхоўваем так, каб яны былі і творча развітыя, і ў спорце. Сакрэт нашага сямейнага шчасця ў вялікай падтрымцы адно аднаго і вялікага кахання".
Барыс Яфрэмаў, старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама:
"Конкурс праводзіцца для таго, каб папулярызаваць сямейныя каштоўнасці, традыцыйныя адносіны і паказваць людзям, што да гэтага трэба імкнуцца".
Наперадзе ў сям'і Мяжуевых падрыхтоўка да рэспубліканскага фіналу. Ён пройдзе ў сталіцы ў сярэдзіне кастрычніка.