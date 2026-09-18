Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Сакрэт шчасця - у падтрымцы: у Віцебску выбралі лепшую сям'ю вобласці

Аўтар:

Беларусь выбірае сям'ю года. Абласны этап 18 верасня прайшоў у Віцебску. За перамогу змагаліся 5 каманд. Удзельнікі ўражвалі творчымі нумарамі, расказвалі пра сямейныя хобі і сумесныя сацыяльныя праекты, прысвечаныя Году беларускай жанчыны. Перамагла сям'я Мяжуевых з Гарадка. Павел і Алеся выхоўваюць чатырох дочак, абапіраючыся на фамільныя традыцыі і каштоўнасці.

Павел і Алеся Мяжуевы, шматдзетныя бацькі:

"Выхоўваем так, каб яны былі і творча развітыя, і ў спорце. Сакрэт нашага сямейнага шчасця ў вялікай падтрымцы адно аднаго і вялікага кахання".

Барыс Яфрэмаў, старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама:

"Конкурс праводзіцца для таго, каб папулярызаваць сямейныя каштоўнасці, традыцыйныя адносіны і паказваць людзям, што да гэтага трэба імкнуцца".

Наперадзе ў сям'і Мяжуевых падрыхтоўка да рэспубліканскага фіналу. Ён пройдзе ў сталіцы ў сярэдзіне кастрычніка.

Раздзелы:

ГрамадстваСям'я і дзеці
x

Чытайце таксама