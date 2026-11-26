У Ташкенце праходзіць міжнародны турыстычны кірмаш "Турызм на Шаўковым шляху", а 26 лістапада ў сталіцы Узбекістана стартуе другі Беларуска-ўзбекскі турыстычны форум. На пляцоўках Беларусь прадставіць унікальныя турыстычныя магчымасці.

У складзе дэлегацыі прадстаўнікі 25 арганізацый: ад абласных органаў кіравання і "Белавія" да санаторыяў, Нацыянальнага парку "Белавежская пушча" і тураператараў.

Наперадзе перамовы ў фармаце B2B і выхад на патэнцыйныя кантракты з узбекскімі партнёрамі.

У ліпені 2026 года падчас візіту прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева ў Мінск была падпісана дарожная карта турыстычнага супрацоўніцтва. Лідары дакладна абазначылі прыярытэты. Гэта культурна-пазнавальны турызм, сямейны адпачынак, медыцынскі турызм і санаторна-курортнае аздараўленне.

Задача форуму - пашырыць структуру ўзаемнага попыту.

"Нацыянальнае агенцтва па турызме ставіць перад сабой задачу дыверсіфікаваць экспарт турыстычных паслуг. Мы ўважліва вывучаем партнёраў з краін Цэнтральнай Азіі, аналізуем іх спажывецкія перавагі і інтарэсы ўзбекскіх турыстаў. Зыходзячы з практыкі і рэальных запытаў, мы сфарміравалі дэлегацыю, абапіраючыся перш за ўсё на нашы канкурэнтныя перавагі. У першую чаргу гэта санаторна-курортны адпачынак, які выклікае цікавасць у нашых сяброў. Таксама запатрабаваныя медыцынскія паслугі і іншыя напрамкі, звязаныя са структурным турызмам. Усяго ў склад дэлегацыі ўвайшлі 42 чалавекі, якія прадстаўляюць 25 арганізацый. Акрамя таго, у паездцы возьмуць удзел турыстычныя інфармацыйныя цэнтры абласцей Беларусі", - расказаў дырэктар Нацыянальнага агенцтва па турызме Кірыл Машарскі.

Узбекістан стабільна ўваходзіць у першую дзясятку краін па колькасці грамадзян, якія наведваюць Беларусь. Беларускі бок прапаноўвае ўзбекскім партнёрам турыстычныя магчымасці, якіх няма ў Цэнтральнай Азіі з-за асаблівасцяў клімату і ландшафту.

Размова ідзе перш за ўсе пра хвойныя лясы, мяккі клімат, развітую сетку санаторыяў і аздараўленчых устаноў, а таксама пра экскурсійныя праграмы, якія абапіраюцца на багатую гістарычную спадчыну.