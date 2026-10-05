Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Санаторыі Беларусі фіксуюць рост попыту і экспарту паслуг

Аўтар:

Сучасныя медыцынскія працэдуры, камфортныя ўмовы і высокі сэрвіс. Беларускія санаторыі сёння працуюць з высокай загрузкай, а попыт на аздараўленчы адпачынак толькі расце. У Мінскім раёне абмеркавалі развіццё сферы і вынікі работы.

Толькі за першае паўгоддзе выручка здраўніц перавысіла 700 млн рублёў. Мінская вобласць тут у ліку лідараў - у цэнтральны рэгіён прыязджаюць па якаснае аздараўленне і новыя паслугі (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Раздзелы:

ГрамадстваТурызм
x

Чытайце таксама