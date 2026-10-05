Санаторыі Беларусі фіксуюць рост попыту і экспарту паслуг
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сучасныя медыцынскія працэдуры, камфортныя ўмовы і высокі сэрвіс. Беларускія санаторыі сёння працуюць з высокай загрузкай, а попыт на аздараўленчы адпачынак толькі расце. У Мінскім раёне абмеркавалі развіццё сферы і вынікі работы.
Толькі за першае паўгоддзе выручка здраўніц перавысіла 700 млн рублёў. Мінская вобласць тут у ліку лідараў - у цэнтральны рэгіён прыязджаюць па якаснае аздараўленне і новыя паслугі (больш падрабязна – глядзіце відэа).