Сапраўды дома: студэнты-іншаземцы расказваюць, чаму выбралі Беларусь для атрымання ведаў

У ВНУ Беларусі навучаюцца больш як 2,5 тыс. студэнтаў з краін Афрыкі, каля 500 з іх па медыцынскіх кірунках. Беларусь гатова не толькі істотна павялічыць колькасць афрыканскіх студэнтаў у айчынных ВНУ, але і больш актыўна прыцягваць да стажыровак прафесарска-выкладчыцкі састаў з гэтага рэгіёна.

Што такое шматвектарнасць? Тое, пра што шмат гавораць на Захадзе, і тое, для чаго шмат робяць у нас у краіне. Вялікая Еўразія, Кітай, Блізкі і Далёкі Усход, а яшчэ Афрыка - сярод прыярытэтных партнёраў. Але партнёрства ў самых спрадвечных беларускіх традыцыях павінна быць не толькі на паперы, але і ў цёплых чалавечых адносінах. Урокі беларускай шматвектарнасці дорым усяму свету. Тых, хто ацэніць іх па заслугах, сардэчна запрашаем (больш падрабязна - глядзіце відэа).