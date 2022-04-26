"Зберагчы Беларусь для будучыні" - музычны праект Мінскага каледжа мастацтваў
Мовай танца, аркестравай музыкі, народных спеваў, эстраднага вакалу яны расказваюць пра гісторыю нашай краіны. Маладзёжны праект Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў "Зберагчы Беларусь для будучыні" - своеасаблівая эстафета памяці і музычны летапіс. Грамадска-культурнай акцыі сёлета 10 гадоў.
І кожны раз гэта новыя залы і гледачы ў беларускіх гарадах і вёсках. Канцэртная праграма, якую музычныя калектывы прэзентавалі ў аграгарадку Стары Свержань Стаўбцоўскага раёна, прысвечана гадавіне чарнобыльскай трагедыі.
Традыцыі народнага танца і песні дэманструюць у сучаснай інтэрпрэтацыі і даюць старадаўняму музычнаму (часам забытаму) матэрыялу новае гучанне. За 45 гадоў існавання каледж мастацтваў падрыхтаваў больш за 6 тысяч спецыялістаў у галіне культуры, у тым ліку і для Мінскай вобласці.
У канцэртнай праграме прынялі ўдзел навучэнцы і выпускнікі каледжа, педагогі і зборныя калектывы -аркестры і ансамблі.