Збор па тэрытарыяльнай абароне праходзіць у Мінскім раёне
Адпрацоўка практычных навыкаў у Мінскім раёне. Збор з удзелам тэрытарыяльных войскаў прайшоў пад кіраўніцтвам губернатара цэнтральнага рэгіёна Аляксандра Турчына. У ім удзельнічалі старшыні райвыканкамаў, прадстаўнікі ваенных камісарыятаў. Вучэнні тэрытарыяльных войскаў планавыя, праводзяцца штогод. Удзельнікі прайшлі навучанне па фарміраванні і прымяненні падраздзяленняў тэрытарыяльных войскаў рэгіёна.
Падчас вучэнняў адпрацаваны асноўныя пытанні, таксама праведзена першынство па стральбе сярод прадстаўнікоў райвыканкамаў.