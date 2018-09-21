Радыё "Сталіца" у прамым эфіры адзначае рокавую 20. Віншуем!

Канцэртная пляцоўка на хвалях! Сёння ў прамым эфіры радыё "Сталіца" адзначае рокавую дваццатку! Падраздзяленне галоўнага медыяхолдынга створана 21 верасня 1998 года. Сёння гэта адзіная цалкам беларускамоўная радыёстанцыя FM-фармату. З міні-канцэртамі ў эфіры "Сталіцу" павіншуюць тры калектывы: "Палац", The Superbullz і :B:N:

Далучыцца да віншаванняў і паўдзельнічаць у прызавых віктарынах можа кожны. Досыць патэлефанаваць у студыю, адправіць паведамленне на кароткі нумар або праз сацсеткі. Дарэчы, радыё "Сталіца" вяшчае круглыя суткі на ультракароткіх хвалях па ўсёй Беларусі і на частаце 105,1 FM у Мінску.