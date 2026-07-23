Сенатары і абласныя саветы дэпутатаў абмеркавалі меры падтрымкі аграрыяў ў Савеце Рэспублікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падставіць плячо аграрыям і вырашыць праблемы на месцах. У працяг селектарнай нарады ў Прэзідэнта ў Савеце Рэспублікі адбылася рабочая відэаканферэнцыя з сенатарамі і старшынямі абласных саветаў дэпутатаў.
Асобны акцэнт зроблены на дапамогу пажылым грамадзянам і адзінокім вяскоўцам ва ўборцы прысядзібных участкаў, нарыхтоўцы кармоў, а таксама на ўсебаковую падтрымку фермерскіх гаспадарак.
Асобную ўвагу даручана надаць умовам пражывання, побыту і аплаты працы замежных спецыялістаў, занятых на прадпрыемствах рэспублікі.
Уся неабходная інфармацыя даведзена да сельскіх і раённых саветаў дэпутатаў, якія першымі бачаць патрэбы насельніцтва і павінны хутка рэагаваць на кожны запыт.