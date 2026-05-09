"Сэнс. Жыццё. Будучыня": у цэнтры "Каўчэг" назвалі лепшыя сацыяльныя праекты
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Праваслаўная царква, Міністэрства адукацыі і фонд "Покрыва" пяты раз збіраюць актыўную моладзь. Больш за 200 чалавек сталі ўдзельнікамі рэспубліканскага форуму "Сэнс. Жыццё. Будучыня". 12 мая ён стартаваў у духоўна-асветніцкім цэнтры "Каўчэг".
Праект маштабаваўся. Ініцыятыва, якая аднойчы зарадзілася ў Бабруйску і аб'яднала 17 устаноў адукацыі, натхніла 248 школ і ўніверсітэтаў на тое, каб удзельнічаць у конкурсе сацыяльных моладзевых ініцыятыў, праектаў. 2 тыс. удзельнікаў рэалізоўвалі іх, створана больш за тысячу мерапрыемстваў, як дапамагаць апякунскім сем'ям, як рабіць гэты свет лепшым і распаўсюджваць духоўныя і сямейныя каштоўнасці (гл. відэа).