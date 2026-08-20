Сэрвіс "Анлайн-кансультант" пачаў працаваць на сайтах усіх райвыканкамаў Мінскай вобласці
Новы чат-бот для вырашэння пытанняў у сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, атрымання грамадзянства, афармлення прапіскі і аказання юрыдычнай дапамогі пачаў працаваць на сайтах усіх райвыканкамаў Мінскай вобласці.
Пілотны праект запусцілі ў Валожыне, і эксперымент даў станоўчы вынік. Па электронным сродку сувязі менш чым за год атрымана звыш 700 зваротаў, большасць пытанняў разгледжана і вырашана дзень у дзень. Зараз сістэма працуе ўжо на масавую аўдыторыю ў штатным рэжыме.
"Было прынята рашэнне аб тым, што ў Валожынскім раёне Мінскай вобласці ў эксперыментальным парадку на сайце размесцяць "Анлайн-кансультант", які будзе працаваць як гарачая лінія. Гэтая служба пачала працаваць вельмі паспяхова. Усе райгарвыканкамы на сваіх сайтах стварылі такія кнопкі. Людзі могуць скарыстацца гэтым, каб дадаткова не звяртацца ў дзяржаўныя органы, асабліва ў рэспубліканскія, і вырашыць пытанне хутка і на месцы. Адбылося значнае зніжэнне колькасці зваротаў грамадзян у аблвыканкам. Па Бярэзінскім раёне зніжэнне склала каля 30 %, а па Валожынскім - каля 20 %", - расказала начальнік упраўлення па рабоце са зваротамі грамадзян Мінаблвыканкама Аксана Таранда.
Працягваюць працаваць таксама і тэлефоны гарачай лініі. Чат-бот - дадатковы памочнік, які дапаможа знізіць нагрузку на кансультантаў у будучыні.