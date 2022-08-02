Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Крок да поспеху": як уплывовыя людзі Беларусі дапамагаюць моладзі дабіцца выніку ў любой сферы

Рэспубліканская інфармацыйна-асветніцкая акцыя "Крок да поспеху" стартавала ў Беларусі. Гэта ініцыятыва грамадскіх арганізацый, калі ў дзіцячыя лагеры будуць запрашаць дзеячаў культуры, спорту, зорак эстрады, каб адкрыта пагаварыць аб важных тэмах для падрастаючага пакалення. Гэта пытанні асабістага росту, дасягненняў краіны і ці ёсць універсальная формула поспеху? Дар'я Рачко прадоўжыць (відэа).