Школьныя базары пад кантролем: прафсаюзы Беларусі змагаюцца з дэфіцытам і бракам
Прафсаюзы Беларусі працягваюць маштабны аўдыт школьных базараў. З першых дзён жніўня інспектары выйшлі ў рэйды, каб асабіста праверыць гатоўнасць гандлёвых сетак да новага навучальнага года.
Пад пільным кантролем спецыялістаў знаходзіцца абсалютна ўвесь вучнёўскі арсенал для хлопчыкаў і дзяўчынак. У фокусе ўвагі - асартымент, якасць матэрыялаў і, што асабліва важна, паходжанне тавару. Калі на паліцах выявіцца дэфіцыт базавых пазіцый, завышэнне цэн або відавочны брак - рэакцыя будзе імгненнай. Любыя збоі ў рэгламенце прафсаюзы адпрацоўваюць напрамую з мясцовымі ўладамі, каб аператыўна выправіць сітуацыю.
Беларусы могуць і самі паведаміць прафсаюзам пра недахоп вызначанага тавару. Заўвагі або прапановы прымаюцца праз спецыяльны сэрвіс на афіцыйным электронным партале ФПБ.