Шосты сезон папулярнага талент-шоу "Фактар.BY" стартуе ў эфіры 16 кастрычніка

Уся краіна аб'яднаецца на "Беларусь 1" 16 кастрычніка. Белтэлерадыёкампанія запускае шосты сезон самага папулярнага вакальнага шоу Беларусі - "Фактар.BY". Зоркі сыдуцца на этапе тэлекастынгу.

За судзейскім сталом збяруцца тыя ж настаўнікі, але з іншымі стратэгіямі. Бузава, Громаў, Клявер і Ярушын зноў у Мінску. Але для большасці са 125 шчасліўчыкаў, каму па голасе аказаўся этап перадкастынгаў, мільёны вачэй на "Фактар.BY" - у навінку.

Белтэлерадыёкампанія зноў запальвае зоркі. З-за перыпетый дарослага жыцця яны апынуліся ля заводскіх станкоў і ў шэрых кабінетах (гл. відэа).