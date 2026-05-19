Шпілеўская: Сувязь паміж пакаленнямі не павінна спыняцца
У беларускай сталіцы працягваецца рэспубліканскі медыяфорум "Альфа-Спектр". У Мінск з'ехаліся больш за 140 хлопцаў і дзяўчат з усёй краіны. Гэта пераможцы абласных і рэспубліканскіх конкурсаў медыятворчасці. У праграме майстар-класы, яркія сустрэчы і экскурсіі.
У Доме моладзі адбылася дыялогавая пляцоўка юных піянераў і выдатных жанчын нашай краіны. Сустрэча праводзіцца ў рамках спецыяльнага сезона праекта "Сустрэча на ўсе сто! ", які прысвечаны Году беларускай жанчыны.
Вольга Шпілеўская, старшыня Беларускага саюза жанчын:
"Сувязь паміж пакаленнямі не павінна спыняцца. А сувязь паміж пакаленнямі будзе толькі тады, калі мы не з дапамогай гаджэтаў будзем пазнаваць адзін аднаго, а калі мы будзем сустракацца. Сустракацца і размаўляць, усё роўна дзе. Вялікія аўдыторыі, як сёння, калі мы чуем і бачым нашу моладзь, або проста цёплыя, шчырыя размовы на кухні паміж бабуляй, мамай і падрастаючай дзяўчынкай або падрастаючым пакаленнем. Толькі так перадаецца цяпло, толькі так перадаецца любоў, разуменне сваёй краіны, разуменне месца, сябе ў гэтым свеце. Таму гэта не можа быць усё роўна. Важныя любая размова, любыя зносіны".
Такі маштабны медыяфорум праводзіцца ў краіне ўпершыню.