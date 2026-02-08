3.73 BYN
Што вядома пра самы загадкавы аб'ект Брэста - руіны манастыра бернардзінак
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Сімвалічна, што менавіта ў Год беларускай жанчыны звернуць увагу на руіны манастыра бернардзінак. Прадстаўніцы манаскага ордэна, што ў 18-м стагоддзі неслі адукаванасць і тактоўнасць у масы. Намоленае месца чакае эпоха Рэнесансу.
Яно ж і апошняя сведка старажытнага Брэста. Дзякуючы дзяржпраграме "Культурная прастора" ўжо гэтай вясной астаткі былой веры закансервуюць, а тэрыторыю вакол акультураць. Даўно пара, бо далёка не кожны жыхар першага рэгіёна ведае, які гістарычны скарб хаваюць зараснікі Шпітальнага вострава Брэсцкай крэпасці-героя (больш падрабязна - глядзіце відэа).