Штучны інтэлект і беларускую мову абмеркавалі падчас міжкультурнага дыялогу ў Акадэміі навук

"Сустрэча была напалову на англійскай мове, але мы слухалі беларускамоўныя песні, які былі напісаны і створаны з дапамогай штучнага інтэлекту на вершы класікаў і таксама на мае ўласныя вершы. Справа ў тым, што ўжо некалькі месяцаў я раблю альбом да Года беларускай жанчыны, дзе кожная песня - гэта адно імя і адна гісторыя. Збіраю як вершы класікаў, так і ўласныя вершы. Вельмі цікавая статыстыка. Некаторыя песні глядзяць з аўтаперакладам, у Расіі вельмі папулярныя нашы песні. Нам вельмі не хапае сваёй уласнай, менавіта беларускамоўнай сучаснай творчасці. Трэба актывізавацца".