Швед прадставіў калектыву эканамічнага суда Гродзенскай вобласці новага кіраўніка
Новага старшыню эканамічнага суда Гродзенскай вобласці сёння прадставілі калектыву. Указам Прэзідэнта Беларусі ім прызначаны Эдуард Кароль. Да гэтага ён займаў пасаду намесніка старшыні эканамічнага суда Гродзенскай вобласці, дзе працаваў над разглядам эканамічных спрэчак і арганізацыяй судовай практыкі ў рэгіёне.
У сувязі з развіццём рашэнняў, прынятых Усебеларускім народным сходам, умацаванне судовай сістэмы краіны застаецца адным з прыярытэтаў. Новага кіраўніка прадставіў старшыня Вярхоўнага Суда Беларусі Андрэй Швед.
Вярхоўны Суд працягвае планавую працу па ўмацаванні судовай вертыкалі. Гэтымі днямі ў рэгіёнах прадстаўляюць новых кіраўнікоў эканамічных судоў. Раней у Мінску быў прадстаўлены старшыня Апеляцыйнага эканамічнага суда, 29 снежня - кіраўнік эканамічнага суда Гродзенскай вобласці, у найбліжэйшыя дні адбудзецца прадстаўленне старшыні эканамічнага суда Гомельскай вобласці.