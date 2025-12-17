3.68 BYN
Швед: Вельмі важна гэтымі днямі падарыць дзецям радасць Новага года
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За 15 гадоў у Беларусі амаль у 11 разоў паменшылася колькасць дзіцячых дамоў і інтэрнатаў, а больш як 70 % дзяцей, якіх забралі з сямей, вяртаюцца да бацькоў. Пра гэта расказаў Генеральны пракурор Беларусі.
17 снежня прадстаўнікі Генпракуратуры павіншавалі выхаванцаў Цэнтра карэкцыйна-развівальнага навучання. Установа ўжо некалькі гадоў пад крылом нагляднага ведамства. Сёння тут навучаюцца 72 дзіцяці. Створана чатыры класы і дзве дашкольныя групы. І сёння падарункі і віншаванні ад людзей у форме дзецям, якія кожны дзень змагаюцца за тое, каб жыць паўнацэнным жыццём (глядзіце відэа).