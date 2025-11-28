Глядзець анлайнПраграма ТБ
Швейныя вырабы, карціны, кераміка: у Мінску працягвае працу выстава-кірмаш "Творы сэрцаў"

У Мінску працягвае працу рэспубліканская выстава-кірмаш "Творы сэрцаў". Вернісаж прымеркаваны да Міжнароднага дня інвалідаў. Унікальныя швейныя вырабы, карціны, кераміка і прадметы дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Свае работы прадэманстравалі больш за 200 умельцаў з рэабілітацыйна-працоўных майстэрняў, гурткоў тэрытарыяльных цэнтраў, а таксама сацыяльных пансіянатаў з усёй краіны.

Наведаць выставу-кірмаш у гандлёвым цэнтры "Сталіца" можна 30 лістапада. Уваход вольны.

