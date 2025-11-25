3.70 BYN
Шырокая праграма, перадавы вопыт і новыя знаёмствы чакаюць удзельнікаў форуму сельскай моладзі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Другі дзень рэспубліканскага форуму сельскай моладзі праходзіць у Столінскім раёне. Для работнікаў аграпрамысловага комплексу і сацсферы сяла падрыхтавана насычаная праграма: ад тэматычных лекцый да знаёмства з працай прадпрыемстваў раёна. Раніцу пачалі з зарадкі і адкрытага дыялогу з кіраўніком Століншчыны.
На парадку дня пытанні рэалізацыі дзяржаўнай моладзевай палітыкі ў рэгіёне, а таксама галоўная тэма: як прывабіць і ўтрымаць кадры на сяле. Маладыя людзі дзеляцца лайфхакамі, якія прывязуць на свае рабочыя месцы.
Удзельнікі форуму ўжо наведалі Давід-Гарадок (гэта населены пункт Столінскага раёна). У праграме экскурсія на прадпрыемствы па вытворчасці саленняў, наведалі дом культуры і музей. Завершыцца форум у Альшанах.