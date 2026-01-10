3.68 BYN
Сіла ў адзінстве - як беларусы перажылі цыклон "Улі"
Аўтар:Сяргей Ладысеў
Цыклон "Фрэнсіс-Улі" прынёс з сабою нямала бед. Стыхія ўдарыла па краіне з усёй сілай: снег, завеі і шквалісты вецер. Снежнае покрыва ў некаторых месцах па краіне дасягала паўметра. Больш за ўсё ападкаў выпала на ўсходзе і цэнтральнай частцы краіны.
Наступствы адчулі ўсе - ад жыхароў аддаленых вёсак да сталічных аўтамабілістаў. Паваленыя дрэвы, абарваныя лініі электраперадачы і транспарт, які буксуе, - такі іспыт на трываласць прыйшлося прайсці беларусам (гл. відэа).