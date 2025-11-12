3.67 BYN
Сімвал Новага года: галоўную ёлку пачалі ўсталёўваць на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Да палёту ў Новы год гатовы! Галоўная ёлка, нібы касмічная ракета, імклiва набірае вышыню. Самае вялікае навагодняе дрэва ўсталёўваюць на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Вышыня зялёнай прыгажуні - 30 м.
Спачатку спецыялісты замацавалі каркас, а затым упрыгожаць канструкцыю зялёнымі галінкамі. Усяго амаль 4 тыс. лапак размесцяцца на навагоднім дрэве.
Завершаць аздабленне навагоднія цацкі і гірлянды. Святочнае іглічнае дэфіле можна заўважыць і ў іншых раёнах горада, ёлкі ўпрыгожваюць многія паркі. Навагодні дэкор з'явіўся і ў вітрынах сталічных універмагаў.