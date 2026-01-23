Сімвалы Беларусі ў надзейных руках: як працуе адзіны ў краіне "Дом Брэсцкага Бусла"

У першым і пакуль яшчэ адзіным у Беларусі "Доме Брэсцкага Бусла" дакладна ведаюць, як выгадаваць птушаня і пры гэтым адаптаваць да жыцця ў дзікай прыродзе. У найбліжэйшай будучыні тут плануюць рэалізаваць унікальны праект па інкубіраванні. Усё гэта стала магчымым дзякуючы неабыякаваму выхадцу з Расіі Дзмітрыю Аўдзееву (гл. відэа).