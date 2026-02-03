3.73 BYN
Сімволіка краіны, васілёк і вобраз жанчыны - лагатып Года беларускай жанчыны вызначаны
Выбраны лагатып Года беларускай жанчыны. Конкурс праводзіўся сярод усіх абласных, аб'яднаных, пярвічных арганізацый БСЖ.
Пераможніцай стала лідар моладзевага крыла Ваўкавыскай раённай арганізацыі Беларускага саюза жанчын Яўгенія Пагранічная. У яе лагатыпе ёсць усё: і сімволіка краіны, і васілёк, і вобраз беларускай жанчыны.
Вольга Шпілеўская, старшыня Беларускага саюза жанчын:
"Як толькі мы даведаліся, што аб'яўлены Год беларускай жанчыны, быў аб'яўлены конкурс на лепшы лагатып. Ніякіх тэхнічных параметраў і характарыстык мы не задавалі, таму што нам трэба і важна было ўбачыць, як самі беларускі ўяўляюць сабе гэты лагатып, якой яны ўяўляюць беларускую жанчыну і што для іх значыць Год беларускай жанчыны. Было прапанавана больш за 100 работ, і тое, што мы выбралі лепшы лагатып, не значыць, што ў астатніх лагатыпах мы не знайшлі нейкіх адметнасцяў. Усе яны будуць рэалізаваныя ў іншых праектах, таму што бачанне беларускамі сябе праз такія графічныя работы - гэта падказка нам, як раскрыць беларускую жанчыну. Такая асаблівая задача сёлета ў нас стаіць".