Сімволіка краіны, васілёк і вобраз жанчыны - лагатып Года беларускай жанчыны вызначаны

Пераможніцай стала лідар моладзевага крыла Ваўкавыскай раённай арганізацыі Беларускага саюза жанчын Яўгенія Пагранічная. У яе лагатыпе ёсць усё: і сімволіка краіны, і васілёк, і вобраз беларускай жанчыны.

"Як толькі мы даведаліся, што аб'яўлены Год беларускай жанчыны, быў аб'яўлены конкурс на лепшы лагатып. Ніякіх тэхнічных параметраў і характарыстык мы не задавалі, таму што нам трэба і важна было ўбачыць, як самі беларускі ўяўляюць сабе гэты лагатып, якой яны ўяўляюць беларускую жанчыну і што для іх значыць Год беларускай жанчыны. Было прапанавана больш за 100 работ, і тое, што мы выбралі лепшы лагатып, не значыць, што ў астатніх лагатыпах мы не знайшлі нейкіх адметнасцяў. Усе яны будуць рэалізаваныя ў іншых праектах, таму што бачанне беларускамі сябе праз такія графічныя работы - гэта падказка нам, як раскрыць беларускую жанчыну. Такая асаблівая задача сёлета ў нас стаіць".