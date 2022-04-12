Сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы пасля забароны на ўезд і транзіт грузаў з Беларусі і Расіі праз ЕС
Спосабы вядзення вайны сапраўды змяніліся. Сёння ледзь ці не сваёй галоўнай зброяй Еўрасаюз лічыць санкцыі. Прымяняюць іх паўсюдна. З апошняга - забарона на ўезд і транзіт праз сваю тэрыторыю грузаў з Беларусі і Расіі.
Анастасія Бенедзісюк адправілася на прыгранічча і пагутарыла з вадзіцелямі фур. А таксама даведалася, як да санкцыйнай палітыкі ставяцца літоўцы, чаму чэргі ўжо з іх да нас па прадукты, паліва і нават вугаль (відэа).