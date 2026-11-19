Праверка баявой гатоўнасці працягваецца ў пагранвойсках. Па даручэнні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі яна праходзіць у манеўраных групах ведамства - гэта найбольш баяздольныя падраздзяленні, якія першымі рушаць на ўчасткі граніцы для ўзмацнення.

19 лістапада пагранічнікі Смаргонскага пагранатрада здаюць нарматывы па фізічнай падрыхтоўцы. Вынослівасць, стойкасць да стрэсу дапамагаюць захаваць баявы дух і эфектыўна прымяніць зброю ў выпадку нештатных сітуацый.

Уводныя і поўная задума праверкі пагранічнікам невядомыя, задачы прыходзяць у рэжыме рэальнага часу.

Праверка баявой гатоўнасці падраздзяленняў праходзіць у адпаведнасці з задумай, зацверджанай Прэзідэнтам на 2026 год. Выніковыя вынікі вялікага экзамену лягуць на стол кіраўніку дзяржавы.