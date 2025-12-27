3.71 BYN
Снег і галалёдзіцу прагназуюць у Беларусі 29 снежня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ДАІ Беларусі заклікае вадзіцеляў і пешаходаў быць вельмі ўважлівымі на дарогах.
Сіноптыкі прагназуюць на 29 снежня складаныя дарожныя ўмовы ў Беларусі: снег, мокры снег, галалёдзіцу. Па захадзе краіны і ў Мінску захаваецца моцны вецер да 18 метраў за секунду. Тэмпература паветра будзе вагацца ад мінус 3 да плюс 3.
Вечарам 28 снежня ва ўмовах непагадзі на 42-м км аўтамагістралі М-4 Мінск - Магілёў у напрамку сталіцы адбылася серыя дарожна-транспартных здарэнняў. У інцыдэнце пацярпелі 9 транспартных сродкаў, адно з якіх - грузавое. Адна з удзельніц ДПТ дастаўлена ў бальніцу для абследавання, паведамілі ва Упраўленні ўнутраных спраў Мінаблвыканкама.