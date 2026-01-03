3.71 BYN
Снег, вецер і галалёдзіца чакаюцца ў Беларусі 4 студзеня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь ва ўладзе цыклону. 4 студзеня будзе ісці снег, на асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца. Парывы ветру месцамі будуць дасягаць 14 метраў за секунду.
На дарогах працуе тэхніка. ДАІ заклікае аўтамабілістаў не перашкаджаць ёй і не пакідаць машыны прыпаркаванымі каля дарог. У ЖКГ нагадваюць, што абавязак аўтаўладальнікаў прыбіраць снег вакол свайго аўтамабіля на адлегласці не менш чым метр.