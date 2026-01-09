Снег з вуліц і двароў Мінска вывозяць на палігоны

Так, у Маскоўскім раёне на палігоне па вуліцы Сямашкі кіпіць работа ў рэжыме 24/7. Менавіта сюды самазвалы звозяць снег са сталічных двароў, вуліц і праспектаў.

Поўныя машыны снегу на выгрузку прыязджаюць кожную хвіліну. З пачатку снегападу на гэты палігон было выгружана ўжо больш за 10 тыс. куб. м снегу.

Таксама яшчэ адзін пункт выгрузкі - у Савецкім раёне. Актыўна працуе і снегаплавільны пункт у Чыжоўцы.