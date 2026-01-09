3.68 BYN
Снег з вуліц і двароў Мінска вывозяць на палігоны
Аўтар:Станіслаў Рабцаў
На ўборцы снегу ў дварах Мінска зараз занята больш за 1,5 тыс. работнікаў ЖКГ. Сабраны снег адпраўляецца на спецыяльныя пляцоўкі.
Так, у Маскоўскім раёне на палігоне па вуліцы Сямашкі кіпіць работа ў рэжыме 24/7. Менавіта сюды самазвалы звозяць снег са сталічных двароў, вуліц і праспектаў.
Поўныя машыны снегу на выгрузку прыязджаюць кожную хвіліну. З пачатку снегападу на гэты палігон было выгружана ўжо больш за 10 тыс. куб. м снегу.
Таксама яшчэ адзін пункт выгрузкі - у Савецкім раёне. Актыўна працуе і снегаплавільны пункт у Чыжоўцы.