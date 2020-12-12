Снягурка вярнулася ў Белавежскую пушчу. Па гэтай падставе ў рэзідэнцыі наладзілі вялікае свята. Па традыцыі менавіта з прыезду ўнучкі Дзеда Мароза ў маёнтак адкрываюць сезон навагодніх цудаў. Сёлета пачатак снежня выдаўся бясснежным, таму Снягурка прыбыла не на санках, а ў карэце. Паводле легенды, яна прывязе сабою з поўначы маразы: разам са Снягуркай у Беларусь вярнулася Матухна Зіма і іншыя казачныя персанажы. Для ўсіх гасцей маёнтка наладзілі сапраўдны банкет з традыцыйнымі пушчанскімі пачастункамі: блінамі з сочывам, юшкай і травяной гарбатай.