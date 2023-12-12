3.72 BYN
Сучаснае інсітнае мастацтва ахоплівае Беларусь - у музеі беларускай маляванкі ў Заслаўі праводзяць майстар-класы
Тым, хто плануе сустракаць зімовыя святы ў нацыянальным стылі, у дапамогу творчыя ініцыятывы музея беларускай маляванкі ў Заслаўі. Паштоўкі, цацкі, інтэр'ерныя дробязі "а-ля этна" тут навучаць рабіць сваімі рукамі. Птушкі, казачныя чараўнікі, экзатычныя жывёлы і фантастычныя кветкі - вобразы, якія нібыта сышлі з маляваных дываноў (галоўных экспанатаў музея), дастаюцца кожнаму наведвальніку як абярэг.
У тым, што кожны можа стаць творцам у жанры інсітнага мастацтва, пераканалася карэспандэнт АТН Наталля Бардзілоўская.
Музею беларускай маляванкі, адзінаму ў краіне, няма яшчэ і года, а ў імужонаведвальніцкі ажыятаж і штодзённыя экскурсійныя группы. Гэтая культурнаяўстанова мае рэдкую калекцыю: 280 распісных дываноў малавядомых аўтараў і класікаў. Дзве музейныя залы: з аматарскімі творамі і ад Язэпа Драздовіча і Алены Кіш.
Экскурсіі тут праводзяць не толькі супрацоўнікі музея, але і мясцовыя энтузіясты. Мастачка Анастасія Балыш - кіраўнік сямейнага клуба "Заслаўскія фарбы". Гэта арт-праект, які збірае вакол сябе аматараў народнага мастацтва з усёй Беларусі.
Людзей прываблівае магчымасць зрабіць нешта сваімі рукамі. Бадай, самая цікавая частка вандровак па музеі - майстар-класы. Іх удзельнікі ствараюць паштоўкі, сувеніры ў стылі маляванкі сабе на памяць і як падарунак блізкім.
Маляванкі hand made раз'едуцца па ўсёй краіне. Сучаснае інсітнае мастацтва ахоплівае Беларусь.Наіўнае мастацтва - гэта народнае мастацтва, а значыць яно даступнае кожнаму.
Майстар-класы ў заслаўскім музеі працягваюцца і нават пашыраюцца напярэдадні Новага года і Раства Хрыстовага.