Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

СПА Беларусі нясе кругласутачнае баявое дзяжурства

Падраздзяленні супрацьпаветранай абароны працягваюць кругласутачна выконваць задачы па абароне паветраных меж Беларусі. На баявым дзяжурстве выкарыстоўваюцца сучасныя зенітныя ракетныя комплексы і радыёлакацыённыя станцыі, здольныя выяўляць і суправаджаць паветраныя цэлі ў лічаныя секунды.

Кантроль паветранага становішча вядзецца бесперапынна, а пры з’яўленні неапазнаных аб’ектаў разлікі неадкладна прыступаюць да выканання ўстаноўленых алгарытмаў

Пастаяннае ўдасканаленне ўзбраення і высокая вывучка асабістага складу дазваляюць забяспечваць надзейную абарону беларускага неба, адзначаюць у вайсковым ведамстве.

Разделы:

ГрамадстваАрмія
x

Чытайце таксама