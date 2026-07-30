СПА Беларусі нясе кругласутачнае баявое дзяжурства
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падраздзяленні супрацьпаветранай абароны працягваюць кругласутачна выконваць задачы па абароне паветраных меж Беларусі. На баявым дзяжурстве выкарыстоўваюцца сучасныя зенітныя ракетныя комплексы і радыёлакацыённыя станцыі, здольныя выяўляць і суправаджаць паветраныя цэлі ў лічаныя секунды.
Кантроль паветранага становішча вядзецца бесперапынна, а пры з’яўленні неапазнаных аб’ектаў разлікі неадкладна прыступаюць да выканання ўстаноўленых алгарытмаў
Пастаяннае ўдасканаленне ўзбраення і высокая вывучка асабістага складу дазваляюць забяспечваць надзейную абарону беларускага неба, адзначаюць у вайсковым ведамстве.