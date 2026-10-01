Спартыўныя секцыі, дапамога дома - як у Беларусі рэалізуецца стратэгія "Актыўнае даўгалецце"
Дабрабыт пажылых грамадзян і далей будзе з'яўляцца адным з ключавых прыярытэтаў беларускай сацыяльнай палітыкі, гэта ў віншаванні грамадзянам старэйшага пакалення адзначыў Прэзідэнт.
Зараз па ўсёй краіне працуюць цэнтры сацыяльнага абслугоўвання па розных кірунках - ад спартыўных і творчых секцый да бытавой падтрымкі дома.
Раскажам, як гэта рэалізуецца на практыцы.
У Валожыне ў мясцовым цэнтры сацыяльнага абслугоўвання дапамагаюць людзям сярэбранага ўзросту напоўніць будні рухам, творчасцю і зносінамі. Тут пажылыя актыўна праводзяць кожны дзень: танцуюць, асвойваюць музычныя інструменты і проста маюць зносіны.
За актыўным вольным часам заўсёды стаіць і сур'ёзная паўсядзённая падтрымка. Тым, каму ў сілу здароўя або ўзросту цяжка спраўляцца з побытам самастойна, сацработнікі аказваюць дапамогу дома: прыносяць прадукты і лекі, дапамагаюць навесці парадак у двары і падтрымліваюць у любых пытаннях. Да гэтага клопату далучаецца і моладзь (гл. відэа).