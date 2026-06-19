Спектакль "Брэсцкая крэпасць" пакажуць пад адкрытым небам

Спектакль упершыню паставілі ў 1953 годзе. Яго 4 разу аднаўлялі, вярталі на сцэну. Увогуле 953 разы яго ўбачылі гледачы.

"Гэты спектакль - візітная картка нашага тэатра. У такую для нашай Беларусі дату мы разумеем, што наш доўг - аднавіць спектакль "Брэсцкая крэпасць". У ім іграюць заслужаныя дзеячы Рэспублікі Беларусь, якія ўдзельнічалі ў папярэдніх пастаноўках гэтага ж спектакля", - адзначыла яна.