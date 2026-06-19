3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Спектакль "Брэсцкая крэпасць" пакажуць пад адкрытым небам
Унікальную і легендарную тэатральную пастаноўку пад назвай "Брэсцкая крэпасць" пакажуць у дэкарацыях цытадэлі ноччу. Заслону таямніцы прыадчыніла гендырэктар Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы Ганна Сенькавец.
Спектакль упершыню паставілі ў 1953 годзе. Яго 4 разу аднаўлялі, вярталі на сцэну. Увогуле 953 разы яго ўбачылі гледачы.
"Гэты спектакль - візітная картка нашага тэатра. У такую для нашай Беларусі дату мы разумеем, што наш доўг - аднавіць спектакль "Брэсцкая крэпасць". У ім іграюць заслужаныя дзеячы Рэспублікі Беларусь, якія ўдзельнічалі ў папярэдніх пастаноўках гэтага ж спектакля", - адзначыла яна.
Спектакль не з'яўляецца дакументальнай рэканструкцыяй падзей. "Мы не аднаўляем падзеі той ночы, а паказваемы гераізм салдат, якія стаялі ў Брэсцкай крэпасці і абаранілі нашу краіну. Мы паказваем эмоцыі, пачуцці, моманты ў жыцці людзей, якія былі ў крэпасці", - растлумачыла Ганна Сенькавец.
У аснове пастаноўкі - гісторыі абаронцаў крэпасці, але без аднаго галоўнага героя. У кожнага персанажа свой лёс, які глядач можа прасачыць на працягу ўсяго дзеяння. Сярод вядомых фігур - абаронца Брэсцкай крэпасці Аляксей Наганаў.