Спякота не здаецца: у Беларусі паветра прагрэецца да +40 °C
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адыходзіць спякота пакуль не збіраецца. 6 жніўня ў шматлікіх раёнах краіны паветра прагрэецца да 35-40 °C . З-за экстрэмальных тэмператур працягвае дзейнічаць чырвоны ўзровень небяспекі. Пры гэтым днём па паўночным захадзе ў шматлікіх раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы, моцныя ліўні і магчымы град.
Спецыялісты рэкамендуюць прытрымлівацца простых, але жыццёва важных правіл: пазбягаць сонца ў самыя актыўныя гадзіны, піць дастаткова чыстай вады, выбіраць светлае адзенне і па магчымасці абмежаваць фізічныя нагрузкі.