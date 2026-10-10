Стаўка на айчыннае: чаму вучыцца ў Беларусі стала модна і мудра

Бяспека, якасць і даступнасць - тое, што ў цэлым вылучае нашу сістэму адукацыі.

Адукацыя на радзіме: модна і мудра

Беларусь ажыццяўляе адукацыйную рэвалюцыю. Колькасць студэнтаў, якія мараць пра загранічныя дыпломы, упала ўтрая. Моладзь лічыць за лепшае заставацца дома. І гэта цалкам заканамерна.

Вучоба на роднай мове, у звыклым асяроддзі, без булінга, прадузятасці і дыскрымінацыі. Вучыцца можна бясплатна, паступаеш на конкурснай аснове, ёсць мэтавае, значыць, гарантавана рабочае месца. Як ні круці, без вопыту - гэта сапраўды плюс.

Яшчэ з плюсаў - эканомія на жыллі. Інтэрнат у Беларусі даецца амаль усім іншагароднім. Больш за 90 % маюць месца. І цана каля 50 руб. на месяц. Калі ўзяць Польшчу, там нават самы танны варыянт абыдзецца ў 5 разоў даражэй (гл. відэа).