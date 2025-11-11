Стагоддзе на адной хвалі: на журфаку БДУ сабралі выпускнікоў, якія вяшчаюць на розных частотах

Ужо 15 лістапада Беларускае радыё сустрэне 100-гадовы юбілей. Тыдзень Беларускага радыё стартаваў у альма-матар вядучых спецыялістаў нацыянальных радыёстанцый. Святочны сігнал 12 лістапада злавіў і факультэт журналістыкі БДУ.

Дзень сустрэчы выпускнікоў сабраў журналістаў, якія вяшчаюць на розных частотах. Толькі пад крылом галоўнага медыяхолдынга краіны знаходзіцца 12 радыёстанцый, у тым ліку лідар у рэйтынгу інфармацыйнага даверу - Першы нацыянальны канал Беларускага радыё. У топе трымаецца самая хітовая радыёстанцыя "Радыус FM". Менавіта яны сёння стаяць на варце інфармацыйнага, забаўнага і адукацыйнага кантэнту.